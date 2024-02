Anwohner haben am frühen Montagnachmittag beobachtet, wie die Polizei in der Karl-Sauer-Straße einen Mann festgenommen hat. Die Inspektion teilt auf Nachfrage mit, dass der Mann des Ladendiebstahls beschuldigt wird. Er sei zurückgelaufen, weil er etwas verloren habe und konnte dann gestellt werden. Die Beute soll einen Wert im unteren zweistelligen Bereich haben, so um die 20 Euro, meinte der Beamte gegenüber der RHEINPFALZ.