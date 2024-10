Die Polizeiinspektion Landau hat am Montagvormittag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei mehrere Verkehrskontrollen vorgenommen. In der Hornbachstraße in Bornheim wurden zwei Autofahrer ohne Sicherheitsgurt sowie drei weitere Autofahrer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen verwarnt. Aufgrund Bürgerbeschwerden hat die Polizei auch eine Geschwindigkeitsmessung „Im Krautgarten“ in Bornheim sowie in Böchingen in der Godramsteiner Straße vorgenommen, doch das blieb laut Polizei bei geringem Verkehrsaufkommen ohne Ergebnis. Außerdem hatte die Polizeiinspektion in der europaweiten Kontrollwoche „Focus on the Road“ verstärkt auf die Nutzung von Handys am Steuer geachtet. Dabei hat sie 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das ist nicht viel, bedeutet jedoch ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt.