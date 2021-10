Einen schnellen Fahndungserfolg vermeldet die Landauer Polizei. In einem Discounter in der Maximilianstraße nutzte am Samstag Vormittag ein der Polizei einschlägig bekannter 61-Jähriger Landauer die Unaufmerksamkeit eines 70-jährigen Kunden und nahm dessen Autoschlüssel an sich. Dann verließ der dreiste Dieb den Markt, setzte sich ins Auto und fuhr davon. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte gegen 17 Uhr zum Erfolg: Der Täter konnte an der deutsch-österreichischen Grenze festgenommen werden.