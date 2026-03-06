Ein Mann hat am frühen Freitagmorgen in der Wohnung einer Bekannten das Mobiliar mit einem Hammer zerstört und die Frau bedroht, meldet die Polizei. Die 54-Jährige verließ die Wohnung und erstattete Anzeige. Die Beamten trafen den 49-Jährigen in der Ostbahnstraße an. Er verhielt sich aggressiv und ging auf die Einsatzkräfte los, weshalb sie ein Distanz-Elektroimpulsgerät (Taser) einsetzten. Der Mann wurde medizinisch versorgt und laut Polizei aufgrund seines psychischen Zustands in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Gegen den Tatverdächtigen laufen Ermittlungen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.