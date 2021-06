Am späten Sonntagabend waren ein 13-jähriger Junge und ein 12-jähriges Mädchen gemeinsam in Walsheim unterwegs und besprühten dort mehrere Hauswände sowie ein Verkehrszeichen mit Farbe. Die beiden Kinder wurden durch einen Anwohner beobachtet, der die Polizei informierte. Die Beamten stellten die Spraydosen sicher. Bei der Belehrung durch die Polizei zeigten sich die Kinder einsichtig. Sie wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Geschädigte der Farbschmierereien werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 zu melden.