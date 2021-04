Ein 41-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben ist am Samstag gegen 17.20 Uhr bei einem Einbruch in den Edesheimer Wertstoffhof erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einbruch von einem Zeugen gemeldet. Als die Streife eintraf, fanden sie ein parkendes Auto vor einem Loch im Zaun. Der Fahrer versuchte, über das Gelände des Wertstoffhofs zu fliehen, wurde aber noch mit dem Diebesgut in der Hand geschnappt. Der Mann stand unter Drogeneinfluss, einen Führerschein hat er nicht. Die Beamten haben mehrere Strafverfahren eingeleitet. Schaden: circa 700 Euro.