Gleich 16 Verstöße gegen das Tempolimit innerhalb von zweieinhalb Stunden registrierte die Polizeiinspektion Edenkoben bei Kontrollen am Donnerstag in der Staatsstraße in Edesheim. Elf Fahrzeugführer bedienten ihr Mobiltelefon bei der Fahrt, zwei Fahrzeugführer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, heißt es im Polizeibericht. Darüber hinaus wurden zwei Insassen kontrolliert, die unter Drogeneinfluss standen. Zusätzlich wurde bei einem Verkehrsteilnehmer ein Einhandmesser gefunden, was als Ordnungswidrigkeit gilt und angezeigt wurde.