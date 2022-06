Am Dienstag hat die Polizei das Durchfahrtsverbot in der Kraftgasse in Queichheim kontrolliert. Der Wirtschaftsweg führt mit einer Brücke über die L509 und ist seit Jahren als Abkürzung und Schleichweg ins Gewerbegebiet am neuen Messegelände sowie auf die Autobahn beliebt. Über den Verkehr ärgern sich Spaziergänger, Radler und Anwohner der Kraftgasse. Bei den Kontrollen in der Zeit zwischen 11 und 13.30 Uhr stellten die Beamten zwölf Verstöße fest. Auf die Fahrer kommt ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro zu. Das Problem ist bekannt, die Polizei kontrolliert dort häufiger, doch bisher ist keine Abhilfe in Sicht. Poller würden den landwirtschaftlichen Verkehr behindern, für den die Brücke gedacht ist.