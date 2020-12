Ein per Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger aus dem Kreis Germersheim hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr am Landauer Hauptbahnhof Polizisten angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann zusammen mit seiner Lebensgefährtin von vier Polizisten kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Er muss noch eine Restfreiheitsstrafe von rund einem Jahr absitzen. Der 35-Jährige wehrte sich gegen seine Festnahme und trat einem Beamten mit dem Knie in den Rücken. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen, der 35-Jährige ist nun in einer Justizvollzugsanstalt.