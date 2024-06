Die Landauer Polizei hat zwei junge Männer wegen Sachbeschädigung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich zweimal festnehmen müssen. Wie die Beamten mitteilen, haben ein 22- und ein 24-Jähriger im Bereich der Bahnhofstraße in Annweiler an mehreren geparkten Fahrzeugen die Reifen platt gestochen. Bei der Durchsuchung der einschlägig polizeibekannten Beschuldigten fanden die Polizisten jeweils ein Messer – die mutmaßlichen Tatwerkzeuge. Das Duo wurde nach Landau zur Wache gebracht. Dort, so betont die Polizei, waren die rechtlichen Voraussetzungen für eine Ingewahrsamnahme nicht vorhanden. Die beiden wurden also wieder gehen gelassen.

Das Duo wurde schließlich dabei erwischt, wie es auf dem Parkplatz hinter dem Landauer Hauptbahnhof in ein geparktes Auto einbrach und daraus diverse Wertgegenstände stahl, berichtet die Polizei. Es erfolgte die zweite Festnahme der beiden Übeltäter innerhalb einer Nacht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden sie für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.