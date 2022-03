Wegen einer Bedrohung gab es am Montag gegen 13.40 Uhr in Landau zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Beamten berichten, hatte ein 45-Jähriger seiner Lebensgefährtin gedroht. Die teilweise mit spezieller Schutzausrüstung ausgestatteten Beamten trafen den Tatverdächtigen in dessen Wohnung an und konnten ihn widerstandslos festnehmen. In den Räumen wurden eine Schreckschusswaffe und eine sogenannte Anscheinswaffe gefunden und sichergestellt. Anscheinswaffen sind beispielsweise Gotcha- oder Softairwaffen, die echt aussehen. Der 45-Jährige wurde wegen seiner psychischen Verfassung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei weiter. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung wurde eingeleitet.