Weil er Straftaten gegen einen Richter, Polizisten sowie Angehörige angedroht hatte, nahm die Polizei am Montag Nachmittag einen 20-Jährigen vor den Toren des Amts- und Landgerichtsgebäudes in Landau fest. Wie die Polizei mitteilt, hatte der im Kreis Germersheim lebende Mann einen Schlagstock und eine Gasdruckpistole bei sich. Gegen den Mann muss ein Urteil vorgelegen haben, denn nach Mitteilung der Polizei ist nach der Festnahme die Bewährung des 20-Jährigen durch das Gericht widerrufen worden. Der Mann ging in Haft. Warum der 20-Jährige überhaupt verurteilt worden ist, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Es hieß nur, er habe bei Gericht einen Termin gehabt.