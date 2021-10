Zu einem Polizeieinsatz kam es am Freitag gegen 10.45 Uhr in der Ostbahnstraße. Ein 53-jähriger Mann verließ trotz mehrfacher Aufforderung eine Bankfiliale nicht. Auch ein Hausverbot konnte den Mann nicht zum Verlassen des Gebäudes bewegen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten begleiteten den Mann nach draußen und erteilten ihm einen Platzverweis. Der Mann schrie daraufhin die Beamten an und drohte, sich selbst zu verletzen. Da eine Gefahr für ihn und andere Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, kam er in ein psychiatrisches Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs wurde eingeleitet.