Mehrere Fahrer sind am Dienstag bei Geschwindigkeitskontrollen rund um Bad Bergzabern zu schnell unterwegs gewesen. Auf der L546 bei Steinfeld in Höhe der Einmündung zur L544 galt außerhalb geschlossener Ortschaften Tempo 50. Zwischen 9.30 und 10 Uhr wurden dort 80 Fahrzeuge gemessen. Fünfmal stellte die Polizei einen Verstoß fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag nach Angaben der Polizei bei 73 Kilometern pro Stunde.

Später kontrollierten die Beamten auf der B427, von Bad Bergzabern aus auf den Ortseingang Oberhausen zufahrend. In dem Abschnitt sind 70 Kilometer pro Stunde erlaubt. Zwischen 10.25 und 11.05 Uhr registrierte die Polizei insgesamt elf Verstöße. Als Spitzenwert wurden 101 Kilometer pro Stunde gemessen.