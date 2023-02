Die Polizei hat am Dienstag an der Ampelkreuzung Maximilianstraße/L509 am Fuß der Queichheimer Brücke in Landau kontrolliert, ob es zu Rotlichtverstößen kommt. Kontrolliert wurde der Linksabbiegerverkehr von der Maximilianstraße kommend in Richtung Queichheimer Brücke. Es wurden mehrere eindeutige Rotlichtverstöße festgestellt und dementsprechend geahndet. Aufgrund der Verstöße kommt es nach Darstellung der Polizei – die dort häufig unterwegs ist, weil ihre Direktion in der angrenzenden Paul-von-Denis-Straße liegt – immer wieder zu einer Blockierung der Kreuzung. Mit weiteren Kontrollen auch der anderen Fahrspuren ist zu rechnen, so die Polizei. Bei Rotlichtverstößen drohen Bußgelder von 90 Euro und ein Punkt. In schwerwiegenderen Fällen wie der Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern sind auch 200 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot drin.