Am Samstag kam es gegen 21 Uhr in der Innenstadt von Landau zu einer Verfolgungsfahrt, wie die Polizei berichtet. Eine Streife wollte ein Kleinkraftrad, auf dem zwei Personen unterwegs waren, einer Kontrolle unterziehen, da der Fahrer zu schnell fuhr. Mehrfache Weisungen der Polizeibeamten, das Zweirad anzuhalten, ignorierte der Fahrer. Erst in der Karl-Sauer-Straße konnten die Polizisten den Rollerfahrer stoppen. Bei der Kontrolle flüchtete der Sozius zu Fuß. Der 16-Jährige Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Aufgrund von gemachten Veränderungen am Kleinkraftrad dürfte die Betriebserlaubnis erloschen sein. Die Polizei stellte das Gefährt sicher. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Laut Polizei verstieß der junge Mann bei der Verfolgungsfahrt gegen zahlreiche Verkehrsregeln und gefährdete hierdurch mehrere Verkehrsteilnehmer. Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 zu melden.