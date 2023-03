Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Mörzheim hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag eine Party mit rund 60 Gästen beendet, die aus dem Ruder gelaufen ist. Junge Leute haben in einem Haus gefeiert, das abgerissen wird. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Wegen Ruhestörung hat die Polizei eine Feier aufgelöst, zu der auch über das Internet eingeladen worden ist. Nach Informationen der RHEINPFALZ stieg die Fete in der Kapbachstraße in