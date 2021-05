Die Landauer Polizei hat am Freitag gegen 2 Uhr fünf feiernde betrunkene junge Männer aus einem Rohbau an der Siebenpfeiffer-Allee beim ehemaligen LGS-Gelände vertrieben. Wie die Beamten mitteilen, wurde die lautstark grölende Gruppe von Anwohnern gemeldet und im Obergeschoss des Rohbaus gefunden. Die betrunkenen Männer zwischen 21 und 24 Jahren waren unkooperativ, ein 24-Jähriger beleidigte die Polizisten. Die Beamten brachten die Männer aus dem Gebäude. Nach Abschluss der Personenkontrolle gab es Platzverweise. Der 24-Jährige wurde „im direkten Nahbereich“ beim Diebstahl eines Fahrrads erwischt. Er versuchte, mit dem Rad vor den Beamten zu fliehen. Also wird gegen ihn nicht nur wegen Beleidigung und Diebstahls, sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen alle Beteiligte wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedenbruches und entsprechende Verfahren wegen Verstößen gegen die aktuellen Coronabestimmungen eingeleitet.