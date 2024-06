Die Landauer Polizei lädt alle Interessierten ab 14 Jahren unter dem Motto „Fit für die Verbrecherjagd?“ für Samstag, 15. Juni, 10 bis 14 Uhr zum Sporttag ins Landauer Stadion ein.

Wer wissen will, was ihn oder sie im Auswahlverfahren für die Polizei an sportlichen Herausforderungen erwartet, sei an diesem Tag genau richtig, teilen die Beamten mit. Gemeinsam mit Polizei-Kolleginnen und -Kollegen können sich die möglichen Bewerber den verschiedenen Disziplinen des Auswahltests stellen. Neben der sportlichen Herausforderung werde die Einstellungsberatenden einen umfangreichen Einblick über alles, was für eine erfolgreiche Bewerbung gebraucht wird. „Also packt eure Sportsachen und kommt vorbei.“

Anmeldung

Wer an dem Sporttag der Polizei am 15. Juni teilnehmen möchte, muss sich bis Freitag mit seinem vollständigen Namen sowie Kontaktaten per E-Mail an pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de anmelden.