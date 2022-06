Die Polizei hat an mehreren Stellen den Verkehr kontrolliert, wie sie mitteilt. Auf der B48 in Waldrohrbach wurden am Dienstag von 9.30 bis 10.25 Uhr elf Raser erwischt, der schnellste hatte 81 Sachen drauf. Am Ortseingang Oberhausen überschritten sechs Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern, der „Spitzenreiter“ war mit 92 Sachen unterwegs. In der Weinstraße in Pleisweiler-Oberhofen hielten sich bei Messungen am Montag und Dienstag 23 Fahrer nicht ans Tempo-30-Limit. Und im verkehrsberuhigten Bereich der Rhodter Straße in Edenkoben wurden am Mittwochvormittag in knapp einer Stunde 16 Fahrer erwischt, die sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit hielten.