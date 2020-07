Die Polizei hat am Donnerstagmorgen an der Grundschule Edesheim das Tempo der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. In der Zeit von 7.40 bis 8.20 Uhr waren fünf Autofahrer zu schnell. Der unrühmliche Spitzenreiter hatte in der 30er-Zone 50 Sachen drauf. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro.