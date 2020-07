Die Polizei hat den Verkehr an zwei brisanten Punkten unter die Lupe genommen. In der Nacht auf Dienstag, von 23 bis 0.30 Uhr, kontrollierte sie das Nachtfahrverbot auf der B10 im Bereich Landau. Die Beamten hielten fünf Lastwagen-Fahrer an. Alle waren berechtigt, auf der Bundesstraße zu fahren. Nachts darf nur Anlieger- und regionaler Lieferschwerverkehr auf der B10 fahren. Zudem kontrollierten Polizisten am Dienstagmorgen erneut den Wirtschaftsweg zwischen Altdorf und Böbingen, der als Schleichweg wegen innerörtlicher Bauarbeiten missbraucht wird. Neun Fahrer wurden erwischt.