In der Nacht auf Mittwoch hat die Polizeiinspektion Landau den Schwerverkehr auf der B 10 bei Annweiler kontrolliert. Auf der Bundesstraße gilt ein nächtliches Transitverbot. Die Beamten erwischten vier Fahrer, die ohne Erlaubnis auf der B 10 unterwegs waren. Sie erhalten Anzeigen. Bei vier Fahrern wurde eine Sicherheitsleistung in niedrigem dreistelligen Bereich erhoben, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Die Polizei wird weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Nachtfahrverbotes haben und regelmäßig kontrollieren, kündigt sie an.