Wegen der B10-Sperrung zwischen Rinnthal und Annweiler-West rauscht viel Umleitungsverkehr über die Dörfer. Um die Anwohner zu entlasten, wurde das sonst zu Nachtzeiten bestehende Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr auf den ganzen Tag ausgeweitet. Der örtliche Lieferverkehr darf aber weiterhin auf der Umleitungsstrecke fahren. Angesichts der Massen an Lkw, die sich durch die engen Ortsdurchfahrten von Rinnthal und Sarnstall quälen, ärgern sich viele Bewohner, dass sich scheinbar etliche Transit-Lkw-Fahrer nicht an das Durchfahrtsverbot halten. Deswegen hat die Polizei in den vergangenen Tagen mehrfach den Schwerverkehr kontrolliert. Und die Wahrnehmung der Bevölkerung hat sich bestätigt. Wie die Polizei Annweiler mitteilt, hat sie schwerpunktmäßig Lkw mit ortsfremden Kennzeichen angehalten. Von 55 kontrollierten Lkw waren 29 unberechtigt auf der Umleitungsstrecke unterwegs. Sie wurden zurückgewiesen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Für den Transitverkehr gilt eine großräumige Umfahrung über die Autobahnen.

Auch in Hochstadt hat die Polizei kontrolliert. Aktuell ist die B272 entlang des Ortes wegen Bauarbeiten gesperrt. In das Dorf hineinfahren dürfen nur Anwohner. Auf der Ortsdurchfahrt wird häufiger zu schnell gefahren. Bei der Kontrolle am Dienstagnachmittag waren von 30 gemessenen Autofahrern drei zu rasant unterwegs. Laut Polizei wurde der Schnellste mit 45 Sachen gemessen.