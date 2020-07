Die Polizei hat am Freitagabend erneut den Verkehr auf dem Wirtschaftsweg zwischen Altdorf und Böbingen kontrolliert. Der Grund: Viele Fahrer benutzen diesen wegen Bauarbeiten und der damit verbundenen Umleitung als Schleichweg. Am Freitag haben die Beamten zwölf Fahrer verwarnt, wie die Polizei berichtet. Bereits einen Tag zuvor hatte die Polizei dort kontrolliert. Innerhalb von einer Viertelstunde hatten die Polizisten 30 Fahrer erwischt und zurückgeschickt. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die offizielle Umleitungsbeschilderung.