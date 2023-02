Zum ersten Mal seit der neuen Einbahnstraßenregelung in der Weißquartier- und der Reduitstraße in Landau seit 13. Februar hat die Polizei am Samstag kontrolliert, ob sie auch eingehalten werden. Die Stadtverwaltung hat die Durchfahrt der beiden Verbindungen unterbunden, in dem sie vier kurze Einbahnstraßen ausgewiesen hat. Der Durchgangsverkehr soll in den Ostring ausweichen. Die neue Verkehrsführung steht im Zusammenhang mit dem am Montag begonnenen Umbau der Königstraße.

Die Polizei hat den Verkehr am Samstag zu verschiedenen Zeiten überwacht, wie sie berichtet. Durch Beamten konnte eine erhebliche Anzahl von Verstößen feststellen. Teilweise seien innerhalb von 30 Minuten bis zu 45 Verstöße gezählt worden. Weil die Regelung neu ist, wurden die Verkehrsteilnehmer nicht gebührenpflichtig verwarnt, sondern lediglich mündlich belehrt und sie wurden auf die Einhaltung der neuen Verkehrsführung hingewiesen. Neben den verkehrserzieherischen Gesprächen wurden auch zahlreiche Bürgergespräche zu diesem Thema geführt, heißt es im Polizeibericht.

Kommission reaktivieren?

Hans-Joachim Kreisel, vor vielen Jahren auf FDP-Ticket Beigeordner der Stadt, erinnert in einer Zuschrift an die Redaktion daran, dass es bei der Einführung der Parkraumbewirtschaftung vor 25 Jahren eine Plattform zur Zusammenarbeit von Polizei und Stadt gegeben habe, die für alle äußerst hilfreich agiert habe. „Sie nannte sich ,USK’ – Unfall-Schwerpunkt-Kommission – und verfügte über die Unfallanalysen“, schreibt Kreisel und fragt, ob sie nicht wieder reaktiviert werden solle. Neben dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Fahrlehrer-Verband seien zeitweise auch Vertreter der Landauer Geschäftswelt und der Sicherheitseinrichtungen in der Kommission vertreten gewesen. Kreisel meint: „Eine Schaffung von Einbahnstraßen vermeidet noch kein Verkehrsaufkommen, es schafft Verkehrsverlagerung und Sicherheitsprobleme.“