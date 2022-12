Die Weihnachtsmärkte in der Region laufen bereits seit einigen Wochen. Gerade wenn die Märkte gut besucht sind und das Gedränge zwischen den Verkaufsständen groß ist, zieht das auch leider Taschendiebe besonders an. Darauf weist das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen in einer Mitteilung hin. Um den Langfingern die Diebestour zu vermasseln, sind Experten der polizeilichen Prävention vor Ort unterwegs. Am Dienstag, 6. Dezember, sind sie zwischen 16 und 20 Uhr mit einem Infostand auf dem Landauer Thomas-Nast-Nikolausmarkt vertreten. Rund um den Rathausplatz sprühen Beamte Warnhinweise auf den Boden, um auf die Gefahr von Taschendieben hinzuweisen. Grundsätzlich rät die Polizei unter anderem dazu, nur so viel Bargeld mitzunehmen, wie tatsächlich benötigt wird. Hand- und Umhängetaschen sollten immer mit der Verschlussseite am Körper getragen werden. Wenn Giro- oder Kreditkarte geklaut wurden, sollte die Karte sofort unter der Telefonnummer 116116 gesperrt werden.