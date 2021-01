Weil sie erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten, wurden zwei Lkw-Fahrer am Sonntagabend an der Weiterfahrt gehindert, teilt die Polizei mit. Auf der Raststätte „Pfälzer Weinstraße Ost“ kassierten die Beamten um 19.55 Uhr die Fahrzeugschlüssel und die jeweiligen Frachtpapiere. Die beiden Trucker hatten geplant, nach Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr wieder auf Tour zu gehen. Während ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer 1,55 Promille in den Alko-Test pustete, konnten bei einem 49-jährigen Fernfahrer 2,05 Promille festgestellt werden. Nachdem beide am Montag einen Nachweis über ihre Nüchternheit erbracht hatten, durften sie weiterfahren.