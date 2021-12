Ein 20-Jähriger, der nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, ging der Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag ins Netz. Einer Streife fiel gegen 15.30 Uhr auf der A65 in Richtung Landau ein Pkw auf, der mit drei Heranwachsenden besetzt war. Da der 20-jährige Halter des Wagens bereits wegen Betäubungsmittelverstößen in Erscheinung getreten ist, wurde der Pkw bei Landau-Nord kontrolliert. Dabei schlug den Beamten starker Marihuanageruch aus dem Fahrzeuginnern entgegen, heißt es im Polizeibericht. Ein Bereitschaftsrichter ordnete daraufhin die Durchsuchung des Fahrzeugs an. Da im Pkw eine Tasche mit mehreren Marihuanablüten sowie mehreren Joints auftauchte, wurde auf richterlichen Beschluss das Zimmer des 20-jährigen Beifahrers durchsucht und sein Mobiltelefon sichergestellt. In der Wohnung fand die Polizei „eine nicht geringe Menge Marihuana“. Dem jungen Mann steht nun ein Verfahren wegen Handels mit Betäubungsmittel ins Haus.