Die Landauer Polizei hat am Freitag einen in der Südpfalz lebenden 31-Jährigen festgenommen. Ihm wird unter anderem zur Last gelegt, am frühen Mittwochmorgen einen Opel Corsa vor einer Werkstatt in der Queichheimer Hauptstraße gestohlen zu haben. Das Fahrzeug wurde in der Nacht zum Freitag auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße von einer Polizeistreife gefunden. Der 31-Jährige wurde in der Nähe des Fahrzeugs festgenommen, teilt die Kripo auf Nachfrage mit. Bei ihm fanden die Beamten Beweismittel für die Tat.

Weiterhin gab es gegen den 31-Jährigen einen offenen Untersuchungshaftbefehl. Ihm wird vorgeworfen, in sieben Gewerbeimmobilien eingebrochen zu sein sowie drei Autos gestohlen zu haben. Der Ermittlungsrichter des Landauer Amtsgerichts setzte den Haftbefehl in Vollzug – der 31-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann könnte auch mit dem Einbruch und den Fahrzeugdiebstählen in einer Autolackiererei am Dienstag, 19. April, in Verbindung stehen – das werde geprüft und sei Gegenstand der Ermittlungen, heißt es in der Mitteilung der Kripo. Die Kripo äußert sich derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht weiter zu den Ermittlungen.