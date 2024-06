An fünf Fahrzeugen, die in der Walsheimer Hauptstraße geparkt waren, haben Unbekannte Reifen aufgestochen. Laut Polizei wurden die Taten wohl in der Nacht auf Montag begangen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870.