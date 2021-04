Zwei Rollerfahrer mussten am Donnerstag ihr Gefährt stehenlassen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Nach Angaben der Polizei war ein 44-Jähriger in Offenbach unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Der Mann räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu haben. Auch bei der Kontrolle eines 25-jährigen Rollerfahrers in Landau mussten die Beamten die Weiterfahrt untersagen, weil der 25-Jährige keinen Führerschein vorzeigen konnte. Eigenen Angaben zufolge hatte er den auch noch nie. Beide Männer müssen sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.