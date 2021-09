Die Landauer Polizei hat am Mittwoch gegen 5.15 Uhr in der Innenstadt zwei Graffiti-Sprayer erwischt. Wie die Beamten mitteilen, hatte eine Zeugin die Polizei darüber informiert, dass das Duo an eine Hauswand in der Königstraße gesprüht hatten. Die beiden wurden von einer Streife in der Nähe des Tatorts gefunden. Die Polizei konnte Beweismittel sicherstellen. Die Tatverdächtigen schweigen zu den Vorwürfen.