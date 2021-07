Die Landauer Polizei hat einen 16-jährigen Sprayer aus Annweiler am Mittwochnachmittag in Landau nach einem Zeugenhinweis erwischt. Wie die Beamten mitteilen, meldete die Zeugin den Jugendlichen, weil er eine Hauswand in der Maximilianstraße besprühte. Der Täter war nicht mehr am Tatort anzutreffen – aber dank der genauen Zeugenbeschreibung konnte der 16-Jährige in Landau gestellt werden. Im Nachgang haben die Polizisten weitere Farbschmierereien an Pfosten und Fahrplantafeln gefunden. Die Ermittlungen dauern noch an.