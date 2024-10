Die Polizeiinspektion Landau kündigt weitere Schulwegkontrollen an, denn bei einer am Dienstag im Bereich der Grundschule Süd ist sie wiederholt fündig geworden: In nur 30 Minuten hätten fünf Personen beanstandet werden müssen, da entweder sie selbst oder ihre Kinder nicht angeschnallt waren. Die Beamten haben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. beide Verstöße, also das Fahren ohne Gurt und die fehlende Sicherung von Kindern im Auto, werden mit Bußgeldern von 30 Euro geahndet. Für Kinder bis zum 12. Geburtstag oder einer Körpergröße von 1,50 Meter ist zudem ein Kindersitz vorgeschrieben.