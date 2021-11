Am Freitag haben Polizeibeamte im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau in der Zeit von 7 bis 13 Uhr an mehreren Stellen Fahrer kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden an den Kontrollstellen in Landau und Offenbach acht Fahrzeugführer verwarnt, weil sie während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin wurde beanstandet, da diese während der Fahrt ihr Mobiltelefon verbotswidrig nutzte. Zudem stellten die Beamten bei fünf Fahrzeugen Beleuchtungsmängel und andere Mängel fest.