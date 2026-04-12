Südliche Weinstrasse. Die Polizei hat in den vergangenen drei Tagen drei Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln auf Straßen im Kreis Südliche Weinstraße erwischt.

Wie die Beamten mitteilen, wurde ein 19-jähriger Autofahrer am Freitagabend auf der Hauptstraße in Kapsweyer kontrolliert. Dabei kam es zum Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hat.

Später am selben Abend wurde ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer im Bereich der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach angehalten. Bei diesem konnten die Beamten Alkohol im Atem riechen – der Test zeigte einen Wert von 3,21 Promille an. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, so die Polizei.

Am Samstag wurde gegen 15.15 Uhr ein 42-Jähriger in Edenkoben angehalten. Auch hier ergab sich der Verdacht, dass er Drogen konsumiert haben könnte.

Allen dreien wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Gegen die Männer werden nun Strafverfahren eingeleitet, berichtet die Polizei.