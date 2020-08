Weil in Altdorf gerade ein neuer Kreisel gebaut wird, ist die Ortsdurchfahrt gesperrt, Viele Autofahrer nutzen verbotenerweise einen Feldweg zwischen Altdorf und Böbingen als Schleichweg, um die Umleitung zu umgehen. Deswegen ist die Polizei oft vor Ort, um zu kontrollieren. So auch am Freitagvormittag. Mehrere Fahrer ohne Durchfahrtsberechtigung wurden gebührenpflichtig verwarnt und zum Umdrehen aufgefordert, so die Polizei.