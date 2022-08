Die Polizei hat am Dienstag erneut das Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich der B38 bei Oberotterbach und Pleisweiler-Oberhofen überwacht. 29 Fahrer wurden verwarnt, weil sie die Sperrung umgingen. Drei Fahrer hatten keinen Gurt angelegt. Die Polizei kündigt an, ihre Kontrollen an der Baustelle fortzusetzen. Die Bundesstraße ist bis September gesperrt, damit der neue Geh- und Radweg angelegt werden kann. Die Sperrung zwischen dem Ortsausgang und der Zufahrt zum Tennisplatz in Oberotterbach ist erforderlich, um die Arbeiten für den Radweg an der Brücke über den Dierbach zu erledigen. Die Straße, die weiter zum Deutschen Weintor führt, wird im Schnitt täglich von mehr als 7200 Verkehrsteilnehmer befahren. Umgeleitet wird über Steinfeld.