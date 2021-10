Gleich drei Autofahrer unter Drogeneinfluss hat die Landauer Polizei übers Wochenende erwischt. Wie die Beamten mitteilen, ging einer Streife bereits am Freitag gegen 23.10 Uhr ein 40-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim in die Lappen. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Den nächsten Fang machten die Polizisten am Sonntag gegen 0.55 Uhr: Bei einem 44-Jährigen aus dem Raum Edenkoben reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Gegen 4.30 Uhr fiel einer weiteren Streife ein Mazda in der Weißquartierstraße auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte bei dem 18-jährigen Fahrer positiv auf THC und Amphetamin. Alle Fahrer erwarten nun Verfahren.