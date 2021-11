Die Landauer Polizei hat im Stadtgebiet in der Nacht auf Dienstag ein betrunkenes Pärchen am Steuer erwischt – in zwei Autos. Wie die Beamten mitteilen, fiel eine 31-Jährige einer Streife wegen ihrer Fahrweise auf. Die Frau reagierte zunächst nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei, sondern folgte einem anderen Wagen. Als die beiden Autos schließlich anhielten, wurden die jeweiligen Fahrer kontrolliert. Das andere Fahrzeug fuhr der 52-jährige Lebensgefährte der 31-Jährigen. Beide waren betrunken – der Mann hatte 1,2 Promille Atemalkohol, die Frau 2,6 Promille. Auf beide kommen nun Strafverfahren zu, die Führerscheine wurden sichergestellt.