Ein 18-jähriger Fahrradfahrer ist am frühen Samstagmorgen von der Polizei mit 2,03 Promille am Lenker in der Landauer Martin-Luther-Straße erwischt worden. Er fiel der Streife durch unsichere und schwankende Fahrweise auf. Sein Verhalten ließ zudem auf nicht lange zurückliegenden Drogenkonsum schließen. Folge: Es wurden eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.