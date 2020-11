Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Weißenburger Straße in Landau am Sonntag gegen 3.30 Uhr hat die Polizei einen gesuchten Betrüger erwischt. Der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland musste 600 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen, um einer Festnahme zu entgehen, teilt die Polizei mit.