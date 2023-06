Die Polizei hat bei einer Schulwegüberwachung am Donnerstag zwischen 7.30 und 8.15 Uhr in der Schneiderstraße in Queichheim mehrere Verkehrssünder erwischt. Wie die Beamten mitteilen, wurde ein 35-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Bei fünf Fahrzeugen haben die Polizisten Mängel festgestellt, ein Fahrer war ohne Gurt unterwegs. An der Schneiderstraße liegen die Integrierte Gesamtschule und das Eduard-Spranger-Gymnasium.

Zudem wurde am Freitag zwischen 7.30 und 8 Uhr der Schulweg zur Grundschule in der Queichheimer Hauptstraße überwacht. Dabei erwischten die Beamten ein falsch haltendes Eltern-Taxi. Die Eltern der Grundschüler zeigten sich laut Polizei erfreut über die Kontrolle.