Eine 52-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 4.50 Uhr binnen einer Wochen zum zweiten Mal der Landauer Polizei bei einer Kontrolle berauscht am Steuer aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau in der Straße Zum Queichanger angehalten. Dabei haben die Beamten festgestellt, dass die Frau Cannabis konsumiert hatte. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle soll nun prüfen, ob die 52-Jährige geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen.