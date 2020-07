Wegen Bauarbeiten in Böbingen und der damit verbundenen Umleitungsstrecke nutzen derzeit einige Autofahrer verbotswidrig den Wirtschaftsweg zwischen Altdorf und Böbingen. Deswegen hat die Polizei am Donnerstag kontrolliert. In einer Viertelstunde erwischten die Beamten 30 Fahrer, die sie zurückschickten.