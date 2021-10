Eine 41 Jahre alte Bettlerin war am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in der Schlossstraße unterwegs. Laut Polizei hat die Frau an mehreren Haustüren um Geld gebettelt. Die Polizei kontrollierte die Bettlerin und erteilte ihr ein Platzverweis, weil das Betteln laut Gefahrenabwehrverordnung verboten ist. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.