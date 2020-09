Mit dem Schwerpunkt „Ablenkung im Straßenverkehr“ hat die Polizei am Dienstag zwischen 7.30 und 15.30 Uhr den Verkehr in Landau kontrolliert. Dabei wurden laut Polizei 35 Fahrer ertappt, die am Steuer ihr Mobiltelefon benutzten. Die Strafe: ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. 42 Insassen waren nicht angeschnallt, elfmal gab es einen Mängelbericht zum Fahrzeug oder nicht mitgeführten Dokumenten.