In der Region sind wieder dubiose Handwerker unterwegs. Die Polizei warnt vor möglichen Betrügereien im Zusammenhang mit preisgünstigen Handwerkerarbeiten. Demnach sollen zwei Unbekannte am Donnerstag gegen 17 Uhr an einem Anwesen in der Oberstraße in Großfischlingen zunächst eine kostenfreie Hofreinigung angeboten haben. Der Anwohner lehnte ab. Ob es sich hierbei um ein seriöses Angebot handelte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei appelliert: Verdächtige Personen oder Wahrnehmungen sollten sofort gemeldet werden.