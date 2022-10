Die Landauer Polizei hat eine Serie von Sachbeschädigungen und Auto-Aufbrüchen an acht Fahrzeugen aufgeklärt, die sich in der Nacht zum 3. Oktober im Bereich Horststraße/Maximilianstraße zugetragen haben. Hinzu kommt der Aufbruch eines Mofa-Rollers und eine Sachbeschädigung an einem Discounter. Bei den Tätern handelt es sich laut Polizei um drei Jugendliche. Diese hatten zudem zugegeben, in Queichheim zwölf Mercedessterne gestohlen zu haben. Allerdings sind der Polizei in diesen Fällen die geschädigten noch nicht bekannt. Diese können sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de mit der Inspektion in Verbindung setzen.